(Di venerdì 19 aprile 2024) C’è grande continuità tra la presidenzadel G7 dell’anno scorso e quella italiana in corso. A spiegarlo a Formiche.net è una fonte diplomaticaimpegnata in questi giorni nei lavori della ministeriale Esteri a Capri presieduto da Antonio Tajani. Medio Oriente, Ucraina e Indo-Pacifico ma anche resilienza e sicurezza economiche e tecnologia: temi al centro dell’agenda di Tokyo che Roma ha abbracciato in una transizione “morbida”. L’intelligenza artificiale ne è un esempio, considerato l’avvio del cosiddetto processo di Hiroshima in occasione del vertice dei leader dell’anno scorso. Oggi, spiega la fonte, il G7 è il punto d’incontro e discussione di Paesi che condividono valori fondantila democrazia e la difesa dell’ordine internazionale libero e aperto (un’espressione che il Giappone sostiene da anni, ...

Il ricorso alle sanzioni in risposta all’invasione russa dell’Ucraina poggia in parte sul congelamento delle riserve della Banca centrale russa e sul divieto di accesso al sistema Swift per le ... (formiche)

Mentre continua l’escalation di dichiarazioni tra i leader occidentali e la Federazione Russia, Papa Francesco sceglie la Domenica di Pasqua per lanciare un appello inedito Mentre invito al rispetto ... (strumentipolitici)

Mentre continua l’escalation di dichiarazioni tra i leader occidentali e la Federazione Russia, Papa Francesco sceglie la Domenica di Pasqua per lanciare un appello inedito Mentre invito al rispetto ... (strumentipolitici)

Asset russi, come usarli Ecco la posizione giapponese - Una fonte diplomatica di Tokyo spiega a Formiche.net la posizione del governo: sì all’utilizzo purché sia in linea con il diritto internazionale. Soddisfazione per la continuità tra le due presidenze ...formiche

G7 accelera sugli aiuti. Bombardiere russo precipita in Crimea. Kiev: 8 morti in attacchi notturni - Mosca: bombardiere precipitato per guasto tecnico Il ministero della Difesa russo ha affermato oggi che un suo bombardiere a lungo raggio, un Tupolev Tu-22M3, è precipitato nella regione russa di Stav ...msn

Kiev: abbiamo abbattuto un bombardiere russo. Attacco di Mosca a Dnipropetrovsk: 6 morti - Il ministro italiano Giancarlo Giorgetti: “L'Italia sta studiando il dossier sugli Asset russi congelati”. Il presidente del Consigli europeo Charles Michel al vertice Ue: “C'è bisogno di armi, non di ...quotidiano