Assente alla visita fiscale Inps | cosa succede - rischi e sanzioni

cosa succede su un dipendente in malattia risulta Assente alla visita fiscale Inps di controllo? Anzitutto, lo Statuto dei Lavoratori, approvato con Legge 20 maggio 1970 numero 300, vieta all’articolo 5 gli accertamenti del datore di lavoro sull’idoneità e l’infermità per malattia ... (leggioggi)

Nel 2024 è cambiata la fascia oraria della Visita fiscale in Italia: ecco le sanzioni per chi si fa trovare assente in casa. Medico fiscale dell’INPS (credits Lavoro e Diritti) – Ilcorrieredellacitta.comCambio di modalità per la Visita fiscale in Italia. In caso di malattia, il lavoratore malato ... (ilcorrieredellacitta)