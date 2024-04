Assegno di Inclusione (ADI) : ecco il calendario dei pagamenti marzo-luglio 2024 . Dal 27 febbraio, l’INPS ha disposto il pagamento della mensilità di febbraio 2024 per tutti i nuclei familiari ... (gazzettadelsud)

Assegno di Inclusione (ADI) : ecco il calendario dei pagamenti marzo-luglio 2024 . Dal 27 febbraio, l’INPS ha disposto il pagamento della mensilità di febbraio 2024 per tutti i nuclei familiari ... (gazzettadelsud)

Assegno di Inclusione (ADI) : ecco il calendario dei pagamenti marzo-luglio 2024 . Dal 27 febbraio, l’INPS ha disposto il pagamento della mensilità di febbraio 2024 per tutti i nuclei familiari ... (gazzettadelsud)

La Cariparo chiude con un avanzo di 130 milioni e un patrimonio di oltre 2 miliardi di euro - Il Consiglio Generale della Fondazione ha approvato il bilancio di esercizio e quello Sociale 2023, che rendicontano la gestione economico-finanziaria dell’ente e gli effetti sociali del suo operato s ...padovaoggi

Nuovo Bauhaus europeo, Premi 2024: vincono sostenibilità, bellezza e Inclusione - Sostenibilità, Inclusione, estetica. Queste le parole chiave che identificano i progetti vincitori dei Premi 2024 del Nuovo Bauhaus europeo.ehabitat

Assegno di Inclusione, ecco perché presto scenderà di importo per molte famiglie - Cosa accade all'Assegno di Inclusione quando un figlio da minorenne diventa maggiorenne e perché gli importi vengono modificati in questo caso.investireoggi