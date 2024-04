Assegni di cura - liquidati 3 milioni di euro

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 19 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSono stati pagati agli aventi diritto che erano in attesa, le ultime tre mensilita’ del 2023 per le quali l’Amministrazione Comunale di Napoli si era impegnata a pagare con risorse proprie mancando la copertura statale. Grazie al lavoro scrupoloso degli uffici comunali dell’area Welfare e all’approvazione del Bilancio in Consiglio, si e’ potuta mantenere la promessa fatta ai cittadini “gravissimi” che hanno diritto a questo sussidio. Intanto il Fondo FNA annualita’ corrente e’ pari a 9.965.158,83 mentre il fabbisogno Comune di Napoli e’ di 16.992.408,00. Mancano 7.027.259,17 di, arrivando a pagare in sostanza per il 2024 solo il 58,64% degli aventi diritto. Da regolamento regionale i criteri di assegnazione in caso di disponibilità insufficiente sono gravità (punteggio) e indicatore della situazione economica equivalente. Gli aventi ...