Assalto all'Europa. Camarda e soci ci provano

(Di venerdì 19 aprile 2024) Semifinale di Youth League, capitolo secondo. Nessuno in Europa, nell’ultimo biennio, ha centrato le Final Four due volte di fila. Tranne il Milan. Primo atto oggi, alle 18 a Nyon, contro il Porto. Dall’altra parte del tabellone si giocano la finale, prevista per lunedì prossimo, Olympiacos e Nantes. "Siamo felicissimi e orgogliosi, non è da tutti arrivare fino a qui per il secondo anno consecutivo. Ai ragazzi chiedo di giocare con grande serenità e consapevolezza nei loro mezzi, senza farsi trasportare dalle emozioni che saranno forti", dice Ignazio Abate. I rossoneri arrivano alla sfida dopo un girone partito a razzo: poker secco rifilato al Newcastle. Tra gli altri acuti il 3-2 rifilato al Paris Saint Germain con la rovesciata da figurine di, oltre al doppio successo con il Borussia Dortmund. Agli ottavi e ai quarti sono serviti i rigori: prima con il ...

Anp contro veto Usa all'Onu, 'palese attacco al diritto' - RAMALLAH, 19 APR - L'Autorità Palestinese guidata da Abu Mazen ha criticato il veto degli Usa all'adesione dei palestinesi all'Onu, bollandolo come una "palese aggressione" che spinge il Medio Oriente ...ansa

Roma-Milan 2-1, giallorossi in semifinale Europa League - La Roma batte il Milan per 2-1 nel ritorno di quarti di finale di Europa League e, dopo la vittoria per 1-0 in trasferta all'andata, si qualifica per le semifinali dove sfiderà il Bayer Leverkusen, ...adnkronos

Viaggi gratis in Europa, 35mila biglietti per partire a costo zero: come funziona - Grazie a DiscoverEU numerosi giovani europei avranno la chance di viaggiare gratis per un intero mese: ecco come partecipare ...quifinanza