Ascolti TV | Giovedì 18 Aprile 2024 In 4,9 mln per l’Europa League 23 8% - Isola non migliora 17 3% Splendida Cornice 6 2%

(Di venerdì 19 aprile 2024) Roma-Milan Nella serata di ieri,18, su Rai1 l’incontro di EuropaRoma-Milan ha conquistato 4.920.000 spettatori pari al 23.8% di share (primo tempo a 5.415.000 e il 24.8%, secondo tempo a 4.415.000 e il 22.6%). Su Canale5 – dalle 21.39 all’1.15 – la quarta puntata de L’dei Famosi 18 ha incollato davanti al video 2.343.000 spettatori con uno share del 17.3%. Su Rai2 Vicino all’Orizzonte è la scelta di 1.153.000 spettatori pari al 6%. Su Italia1 The King’s man – Le Origini ha incollato davanti al video 953.000 spettatori con uno share del 5.4%. Su Rai3segna 1.086.000 spettatori pari al 6.2% (presentazione: 1.007.000 – 4.6%). Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 912.000 spettatori (6.1%). Su La7 ...

