Ascolti tv del 18 aprile - l’Isola dei Famosi se la vede con Roma-Milan

(Di venerdì 19 aprile 2024) Tutti davanti alla tv giovedì sera: su Rai 1 per la partita di Europa League,vse su Canale 5 per una nuova puntata dell‘Isola deiin pieno caso Francesco Benigno. La guerra degliè davvero spietata giovedì 18e l‘Isola deicondotta da Vladimir Luxuria. L’edizione 2024 fatica a decollare e la concorrenza è spietata. Se non fosse per l’espulsione di Francesco Benigno poco ci sarebbe da raccontare della vita dei naufraghi. Ma l’Europa League, di scena su Rai 1, col super partitone. Il resto della programmazionesu Rai 3 lo show di Geppi Cucciari, Splendida Cornice, che ha avuto come ospiti di puntata Adriano Panatta, Lilli Gruber, Valeria Solarino e Margherita Vicario. Mentre Rai 2 ...