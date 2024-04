Ascolti TV | dati Auditel di ieri - giovedì 18 aprile 2024

Leggi tutta la notizia su ascoltitv

(Di venerdì 19 aprile 2024)TV: idei programmi più visti di18, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la partita di calcio di UEFA Europa League: Roma-Milan ha totalizzato 4920 spettatori (23,77% di share). La puntata del reality L’Isola dei Famosi su Canale5 ha conquistato in media 2343 spettatori (share 17,33%). Il film The King’s man: le origini su Italia1 ha realizzato in media 953 spettatori (5,44%); su Rai2 il film Vicino all’Orizzonte ha portato a casa 1153 spettatori (5,97%), mentre la puntata del programma Splendida Cornice su Rai3 ha avuto 1086 spettatori (6,24%). Su Rete4 la puntata del programma di attualità Dritto e Rovescio ha totalizzato ...