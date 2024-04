Ascoli-Modena e Bari-Pisa - Serie B | t - formazio -i, pronostici

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di venerdì 19 aprile 2024)sono valide per la trentaquattresima giornata del campionato diB: dove vederle in tv e in streaming, probabilini eLa sconfitta interna contro il Catanzaro ha chiuso l’esperienza di Bianco sulla panchina del: via l’ex tecnico del settore giovanile della Juventus, dentro uno esperto e navigato come Bisoli, esonerato nel corso della stagione dal SudTirol. Gli emiliani, che non vincono in campionato dallo scorso 27 gennaio, hanno deciso di dare una sterzata. Ed è subito match salvezza. Bisoli, è il nuovo tecnico del(Lapresse) – Ilveggente.itTrasferta sul campo dell’: gara che mette in palio dei punti pesanti sia per i bianconeri sia per i canarini. ...