Arriva l’Eurolega ’baby’ I big d’Europa al palasport

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 19 aprile 2024) Manca ormai meno di una settimana al via dell’Entry Level Tournament ‘Città di Ferrara’, che dal 25 al 28 aprile ospiterà alla Bondi Arena i migliori talenti under 13 europei. La 4 Torri di Luigi Moretti, dopo il successo dello scorso anno, ritorna quindi con il tradizionale appuntamento del torneo, patrocinato dalla Fip e dal Comune di Ferrara. Saranno otto le squadre a darsi battaglia, le migliori della pallacanestro italiana ed europea: sbarcheranno a Ferrara con i loro talenti della categoria under 13 sei società di Eurolega, una di Eurocup e una rappresentativa di giovani provenienti da tutta Europa. Scenderanno sul parquet Olimpia Milano (detentrice del titolo), Virtus Bologna, Barcellona, Bayern Monaco, Panathinaikos, Stella Rossa Belgrado, Reyer Venezia e Orange1 Bassano con la rappresentativa dei giovani talenti. Una selezione di cui faranno parte anche quattro atleti ...