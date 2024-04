Arnaldi sconfitto a Barcellona | Ruud vince 6-3 - 6-4 e va in semifinale

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 19 aprile 2024), 19 aprile 2024 – Non riesce l'impresa a Matteoche si ferma ai quarti di finale del torneo Atp 500 di. Il sanremese è stato battuto da Casper, che ha vendicato così la sconfitta sulla terra rossa di Madrid dello scorso anno. Per l'azzurro rimane comunque un ottimo torneo, che ha fatto emergere ancora una volta le grandi potenzialità del 23enne pronto a recitare un ruolo da protagonista nella stagione sulla terra rossa. Dal 36esimo posto live della classifica,potrebbe arrivare al 32esimo posto nel caso in cui proprio al Master 1000 spagnolo riuscirà a fare superare il secondo turno. Casperdal canto suo conferma la crescita evidenziata nelle ultime settimane e dopo la finale di Montercarlo, in cui è uscitoda ...