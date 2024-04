(Di venerdì 19 aprile 2024) Finisce ai quarti di finale l’avventura di Matteoal torneo Atp 500 di. Il tennista ligure, attualmente n.40 del mondo, è stato sconfitto dal norvegese Casper(n.6 del mondo) per 6-4 6-3. Per il 23enne di Sanremo la soddisfazione comunque di scalare la classifica e riavvicinarsi alla 35esima posizione che è il suo best ranking: da lunedì sarà il n.36 del mondo.

Arnaldi saluta Barcellona, Ruud ha la meglio in due set (6-4/6-3) - Finisce ai quarti di finale l’avventura di Matteo Arnaldi al torneo Atp 500 di Barcellona . Il tennista ligure, attualmente n.40 del mondo, è stato ...gazzettadelsud

Paolini e Arnaldi cercano il pass per le semifinali. Il programma completo di venerdì 19 aprile - Tempo di quarti di finale per Matteo Arnaldi e Jasmine Paolini, che impegnati rispettivamente nei tornei '500' di Barcellona e Stoccarda proveranno a strappare un pass per le semifinali. Per entrambi ...tennisitaliano

Italiani in campo venerdì 19 aprile: Arnaldi alla prova Ruud, Paolini contro Rybakina per andare in semifinale. Quote, orari e dove vederli - Alle 12:30 Jasmine in campo a Stoccarda. Gara piuttosto ostica quella che attende l'azzurro alle 14 circa contro il norvegese ...ubitennis