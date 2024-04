Arnaldi-Ruud oggi in tv - orario ATP Barcellona 2024 | programm - cana -e, streaming

(Di venerdì 19 aprile 2024) Nel torneo di singolare dell’ATP 500 didi tennis,, venerdì 19 aprile, si disputeranno tutti i quarti di finale: tra i match odierni ci sarà la sfida tra l’azzurro Matteoed il numero 3 del tabellone, il norvegese Casper. Il match sarà il secondo dalle ore 12.30 sulla Pista Rafa Nadal: prima dell’incontro disi disputerà ka sfida tra il britannico Cameron Norrie, numero 12 del seeding, e l’argentino Tomas Martin Etcheverry, testa di serie numero 13. L’unico precedente trafu vinto dall’italiano, a Madrid 2023, per 6-3 6-4. La diretta tv del torneo ATP 500 didi tennis sarà affidata a Sky Sport Tennis (dalle 10.00 alle 21.30, in alternanza con gli ...

