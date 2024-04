(Di venerdì 19 aprile 2024) Lo stilista piacentino ha raccontato ai microfoni di Bloomberg quale sarà il destino dell'azienda nel momento in cui non dovesse essere più lui a guidarla. Decisivo il ruolo della fondazione, ma rimane aperto a una possibile aggregazione con altri gruppi del lusso o un'ipo.

Armani svela i suoi progetti per la successione: non esclude la quotazione in Borsa - Lo stilista piacentino ha raccontato ai microfoni di Bloomberg quale sarà il destino dell'azienda nel momento in cui non dovesse essere più lui a guidarla ...fanpage

Giorgio Armani si prepara alla svolta: non esclude più una fusione o una possibile Ipo - A tre mesi dal suo novantesimo compleanno, Giorgio Armani guarda al futuro: non esclude più grandi cambiamenti per la sua azienda, come l'Ipo o una fusione ...finanzaonline

Armani apre alla svolta e non esclude le nozze con un grande gruppo o la quotazione in Borsa - A tre mesi dal suo novantesimo compleanno lo stilista parla del futuro della holding. L'indipendenza sempre tra i valori fondanti del gruppo che però ora si è adeguato ai tempi che cambiano. Lo stilis ...firstonline.info