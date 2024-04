(Di venerdì 19 aprile 2024) Nuovi ingressi nel gruppo? A tre mesi dal suo novantesimo compleanno, Giorgionon esclude cambiamenti per il suo gruppo una volta che non ne sarà più al...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Fallo di Calathes che manda Napier in lunetta. 17-10 Liberi di Biberovic. 17-8 Ancora Melli, +9 Olimpia . 15-8 TRIPLA DI MELLI! Primo allungo Milano. 12-8 ... (oasport)

Armani: «Meglio indipendenti ma non escludo nulla». Nel futuro del marchio made in Italy si valuta aggregazione o quotazione in borsa - Nuovi ingressi nel gruppo Armani A tre mesi dal suo novantesimo compleanno, Giorgio Armani non esclude cambiamenti per il suo gruppo una volta che non ne sarà più ...ilgazzettino

Giorgio Armani sul futuro del gruppo: "Non escludo nulla, ma Meglio indipendenti" - L'icona della moda italiana in un'intervista a Bloomberg non chiude su fusioni o IPO per il piano di successione della Giorgio Armani S.p.A. E ...huffingtonpost

Giorgio Armani, 'Meglio indipendenti ma non escludo nulla' - A tre mesi dal suo 90esimo compleanno, lo stilista non esclude cambiamenti per il suo gruppo una volta che non ne sarà più al comando (ANSA) ...ansa