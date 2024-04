Arianna Meloni - non voglio fare il leade - resto militante

(Di venerdì 19 aprile 2024) "Oggi si è parlato tanto di questa mia presenza qui a Viterbo, ci si è chiesti 'ha cambiato profilo, improvvisamente vuoleil grander': non sono qui per sostituire il presidente del Consiglio, perchissà cosa, il capo del partito, sono qui da dirigente di FdI e da, questo siamo, abbiamo scelto dipolitica senza avere nessuna ambizione personale, è con questo spirito che abbiamo iniziato apolitica". Lo ha detto la responsabile della segreteria politica di FdI,, a un evento elettorale a Viterbo. Alle sue spalle il manifesto del partito con lo slogan 'L'Italia cambia l'Europa'.

