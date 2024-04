Arianna Meloni non si candiderà alle Europee | Non amo i riflettori - il mio ruolo è da militante dietro le quinte – Il video

(Di venerdì 19 aprile 2024) Giorgia a Potenza,a Viterbo. È il venerdì elettorale delle sorelle, entrambe impegnate in comizi per le prossime sfide elettorali. La presidente del Consiglio, più avvezza ai palchi e al pubblico da arringare, dà l’abbrivo al voto nelle urne per Vito Bardi, in cerca del secondo mandato alla presidenza della Regione Basilicata. Quasi in contemporanea, dalla Tuscia, l’altra sorella d’Italia fa pratica in una delle sue prime orazioni pubbliche. Qualcuno sosteneva che, da Viterbo, avrebbe lanciato la sua candidaturaelezionidei prossimi 8 e 9 giugno. Lasciando le Terme dei Papi, smentisce ai cronisti: «Non mi candido». È un concetto che sintetizza quanto detto poco prima, nel corso del comizio L’Italia chiama l’Europa: «Oggi – 19 aprile – si è ...

Viterbo, dal nostro inviato. destra a quattro ruote. Giorgio Almirante si presentava qui di notte per chiudere le campagne elettorali a bordo di una Renault Dauphine. Lei, Arianna Meloni

Viterbo, 19 apr. (askanews) – L’espressione del viso, quando fa il suo ingresso nella saletta delle Terme dei Papi allestita per l’incontro ‘L’Italia cambia l’Europa, mostra stupore. Non tanto per ... (ildenaro)

“Oggi si è parlato tanto di questa mia presenza qui a Viterbo , viene da pensare ‘ha cambiato profilo, improvvisamente vuole fare il grande leader ’: no, non sono qui per sostituire il presidente del ... (ilfattoquotidiano)

