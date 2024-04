(Di venerdì 19 aprile 2024) Viterbo, dal nostro inviato.a quattro ruote. Giorgio Almirante si presentava qui di notte per chiudere le campagne elettorali a bordo di una Renault Dauphine. Lei,c... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

"Portiamo il modello italiano in Europa", afferma la sorella del presidente del Consiglio a Viterbo in vista dell'avvio della campagna elettorale europea. E aggiunge: "Non voglio fare la leader, ... (ilgiornale)

"Non mi candido ". Lo ha detto Arianna Meloni , esponsabile della segreteria politica e del tesseramento di Fdi, lasciando le Terme dei Papi a Viterbo al termine di un evento elettorale per le europee . ... (quotidiano)

Una Meloni , premier, infiamma la piazza di Potenza. L’altra Meloni , “soldato”, sbanca quasi in contemporanea a Viterbo. Due campagne elettorali diverse – mancano poche ore alle Regionali in ... (secoloditalia)

Viterbo – Arianna Meloni: “La città merita un candidato per le europee” - In arrivo un candidato viterbese per le europee di giugno, ad annunciarlo è stata Arianna Meloni, sorella del presidente del consiglio Giorgia Meloni. VITERBO ...etrurianews

Arianna Meloni, il debutto della papessa della destra nella Tuscia: "Ma non mi candido" - La sorella della premier a Viterbo per il primo comizio da leader, con un'organizzazione degna di un ministro: "Dentro resto una militante". Emozioni e similitudini con Giorgia ...ilfoglio

Arianna Meloni apre la “sua” campagna. “Ma non mi candido” - Viterbo, 19 apr. (askanews) – L’espressione del viso, quando fa il suo ingresso nella saletta delle Terme dei Papi allestita per l’incontro ‘L’Italia cambia l’Europa, mostra stupore. Non tanto per le ...askanews