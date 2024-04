Argentina - la leader delle nonne di plaza de Mayo | Fase tragica Milei rispetti i diritti della popolazione che lo ha votato

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 aprile 2024) “Non parliamo troppo di memoria perchémia non sono più sicura”, scherza Estela De Carlotto arrivando all’incontro con i giornalisti. La presidente dell’associazioneAbuelas dede, l’ong nata nel 1977 per trovare e restituire alle famiglie i bambini sequestrati dall’esercito durante la dittatura militare del 1976-1983, ha passato alcuni giorni nella Capitale su invito dell’Università di Roma Tre, che mercoledì l’ha insignita di una laurea honoris causa. Eppure, questa signora elegante e posata ricorda tutto: le parole esattetelefonata che ricevette dieci anni fa che confermava che Guido, vissuto fino al 2014 con il nome di Ignacio Hurban, era in realtà suo nipote. Il 114o figlio “ritrovato” dalle abuelas. Estela Carlotto i media italiani si occupano poco di ...