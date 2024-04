Le prime luci dell’alba hanno portato con sé un’operazione di soccorso travagliata ad Arezzo , dove i Vigili del Fuoco sono stati chiamati in azione dalla Polizia di Stato per una ricerca ... (lortica)

Tragedia ad Arezzo: 60enne trovata senza vita nell'Arno a Ponte Buriano - I Vigili del Fuoco di Arezzo sono stati attivati questa mattina dalla Polizia di Stato per la ricerca di una persona dispersa. Da una prima Localizzazione del cellulare, le ricerche si sono incentrate ...www3.saturnonotizie

Arezzo: trovata morta in Arno una 60enne dispersa - Il corpo di una donna di 60 anni è stato ritrovato oggi, 19 aprile 2024, in Arno ad Arezzo. I vigili del fuoco di Arezzo sono stati attivati stamattina dalla Polizia di Stato per la ricerca di una per ...firenzepost

Nessuno dei quattro in auto era sobrio: la polizia chiama l'amico per portarli a casa - La Polizia di Stato di Arezzo, nel corso del weekend, ha effettuato uno specifico servizio notturno volto a contrastare in fenomeno delle cosiddette “stragi del ...www3.saturnonotizie