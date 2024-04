Aquilani | Gara difficile in ambiente difficile Vincerà chi avrà più fame

(Di venerdì 19 aprile 2024) Pisa, 19 aprile 2024 - Albertopresenta la trasferta di Bari in conferenza stampa. Ecco le sue dichiarazioni. Cosa si aspetta da questa partita? Il Bari ha appena cambiato tecnico. "Ci aspetta una partita importante per noi. Una partita in unparticolare con una situazione. Ci sono tante incognite e dinamiche che ci porteranno ad attivare l'attenzione a livelli massimi". Come sta la squadra? Torregrossa? "Torregrossa purtroppo è fuori, speriamo che non sia nulla di grave. Per il resto sono tutti disponibili". Ritrovi Caracciolo, Canestrelli e Leverbe, ma potrebbero essere titolari anche quei calciatori che hanno fatto bene con la Feralpisalò? "Qui vige una regola. Il ballottaggio è quotidiano, facciamo le scelte in base all'allenamento e alle partite che giochiamo. Le scelte ricadono su ...

