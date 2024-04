Apple rimuove WhatsApp e Threads dallo store in Cina - Pechino | Ragioni di sicurezza

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 19 aprile 2024) Pubblicato il 19 Aprile, 2024 (Adnkronos) –ha accettato l'ordine delle autorità cinesi diredall'Applocale. Lo riferisce il Wall Street Journal spiegando come si tratti dell'ultimo esempio di richieste di censura avanzate daal colosso Usa "perdinazionale". Rimosse anche le piattaforme di messaggistica Signal, Telegram e Line. Un portavoce della casa di Cupertino ha confermato l'eliminazione spiegando che "siamo obbligati a seguire le leggi dei paesi in cui operiamo, anche quando non siamo d'accordo". Peraltro, ricorda il giornale, a queste app di messaggistica inè possibile accedervi solo Vpn che aggirano il 'Great Firewall', la barriera telematica istituita ...