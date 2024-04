Appalti dei rifiuti - l’imprenditore sceglie il silenzio davanti al gip

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 19 aprile 2024)Enrico Benedetti e la figlia Margherita, indagati dalla procura di Reggio Emilia per una serie di commesse pubbliche nel settore deiche l’azienda di famiglia – la Ecologia Soluzione Ambiente (Esa) di Bibbiano – avrebbe ottenuto corrompendo pubblici ufficiali con festini con escort e altre regalie, scelgono il. Durante l’interrogatorio di garanzia che si è svolto ieri in tribunale a Reggio Emilia i due si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. L’uomo è in particolare accusato di corruzione aggravata di pubblico ufficiale e sfruttamento della prostituzione. La figlia invece ha il divieto di dimora in tutti i Comuni delle province di Reggio e Parma ed è interdetta dall’attività di impresa per un anno. Nell’inchiesta, con 14 indagati totali, sono coinvolti anche due militari in servizio nello ...