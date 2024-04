Apnee ostruttive del sonno - le terapie per riposare bene la notte

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 19 aprile 2024) I disturbi delnon hanno ripercussioni solamente nel corso del riposo, incidono anche nel periodo della veglia: da sintomi più lievi, quali stanchezza e difficoltà di concentrazione, con ricadute sulla qualità della vita, si giunge fino a conseguenze di tipo cardiovascolare e neurologiche più serie. In ogni caso, si tratta di patologie che non possono essere sottovalutate, essendo causa, di incidenti stradali (per il classico “colpo di”) o lavorativi, oltre che di condizioni croniche, come l’ipertensione arteriosa cronica, o di episodi acuti, come infarto e ictus. L’Istituto Clinico Quarenghi di San Pellegrino Terme, in risposta a una sempre più forte richiesta del territorio, ha recentemente implementato l’attività, già svolta da tempo, di diagnosi e terapia dei disturbi respiratori in: in particolare della sindrome ...