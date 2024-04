Anticipazioni Amici eliminato 20 aprile 2024 quinta puntata - ospit - infortun -o, doppia eliminazione

Grazie agli spoiler della scorsa registrazione forniti da Amici News in collaborazione con SuperguidaTv, già sappiamo cosa succederà nella quinta puntata del Serale di Amici 23, che andrà in onda su ... (anticipazionitv)

The Voice Generations: le Anticipazioni della finalissima questa sera su Rai1 - Oggi, venerdì 19 aprile 22014, in prima serata su Rai1 andrà in l'ultimo appuntamento con The Voice Generations, condotto da Antonella Clerici.comingsoon

Amici, Anticipazioni quinto serale: ecco chi è stato eliminato. La decisione di Michele Bravi, Gioffré indeciso - La quinta puntata del serale di Amici 23 di sabato 20 aprile si apre con una sfida in sospeso a "causa" dell'indecisione di Michele Bravi. Il giudice ha chiesto a ...ilmessaggero

Lil Jolie: “Voglio toccare l’anima delle persone”/ Il sogno della possibile eliminata di Amici 2024 - Lil Jolie é eliminata alla 5a puntata serale di Amici 2024 Le ultime parole sul sogno più grande, prima del ballottaggio contro Sarah Toscano ...ilsussidiario