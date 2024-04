Antenna Europa per il Casentino | il 22 aprile a Chiusi della Verna un evento di presentazione

(Di venerdì 19 aprile 2024) Arezzo, 192024 – E’ in programma lunedì 22alle ore 16 nella Sala Polivalente del Corsalone, il secondo appuntamento didel servizio, realizzato da ANCI Toscana in partenariato con l’Unione dei Comuni Montani del, per facilitare l’accesso alle opportunità di finanziamento dei progetti del territorio. Nel corso dell’saranno illustrate le principali opportunità di finanziamento disponibili, con un focus in particolare sull’ambito agricoltura e su altri bandi attualmente aperti. L’iniziativa è rivolta a Comuni, imprese, cittadini e associazioni del territorio e si colloca nell’ambito del nuovo servizio volto a far conoscere e promuovere l’accesso ai finanziamenti locali, regionali, nazionali ed europei relativi ai diversi ambiti e settori di intervento. E’ ...

