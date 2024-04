Anpi - mai vet - la Brigata Ebraica assente da anni al corteo

(Di venerdì 19 aprile 2024) "Noi comenon abbiamo mai posto veti per la partecipazione al nostro. Sono sempre stati invitati tutti coloro che si sentono antifascisti e credono nella democrazia, nella libertà e nella giustizia. La, comunque, non partecipa al nostroda, anche se è sempre stata invitata". Così la presidente dell'di Roma, Marina Pierlorenzi, commenta all'ANSA le dichiarazioni degli studenti palestinesi che hanno chiesto di vietare i simboli sionisti nelle celebrazioni del 25 aprile.

