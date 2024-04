Anghiari capitale dell'artigianato. Il fascino delle botteghe in centro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 19 aprile 2024) di Claudio Roselli A una settimana dal via, la 49esima Mostra Mercatodella Valtiberina Toscana ha scaldato i motori con la rituale conferenza stampa nella sede aretina della Camera di Commercio Arezzo-Siena. La kermesse, che costituisce uno fra gli eventi in assoluto più importanti dell’intera provincia, si terrà dal 25 aprile al 1° maggio nella stupenda cornice del borgo medievale , anche se la cerimonia di inaugurazione è stata anticipata alle 17 di mercoledì 24 nella sala del Cassero di piazza del Popolo, alla presenza della giornalista e conduttrice televisiva Federica De Denaro, "madrina" scelta per la mostra. Format collaudato per una manifestazione in linea con la tradizione, ma caratterizzata da numerose novità, che metterà ancora una volta in evidenza le eccellenze del fatto a mano nelle affascinantidel ...