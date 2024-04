Angelina Mango - nel nuovo album anche un duetto con Marco Mengoni?

Nel corso del concerto-evento “Pare una pazzia”, tenutosi ieri sera in un Fabrique di Milano completamente sold-out, Angelina Mango ha annunciato l’uscita del suo primo album di inediti: “pokè ... (zon)

Esce il 31 maggio "poké melodrama" il primo album di inediti di Angelina Mango , disponibile in pre-order. "Poké melodrama" è il riassunto delle tante anime musicali di Angelina Mango , in cui la sua ... (ilfogliettone)

All’Alguer Summer Festival arriva Tony Hadley, voce degli Spandau Ballet - All’anfiteatro Ivan Graziani la prossima estate saranno protagonisti: Tedua e Angelina Mango, attesi il 17 luglio per una serata con doppio concerto, Calcutta, in arrivo il 20 luglio, il 28 luglio ...sassarinotizie

Tony Hadley torna in Sardegna, il 22 agosto ad Alghero - Nel 2017 era sbarcato a Cagliari per una serata di musica sulle note delle musiche degli Spandau Ballet, ora Tony Hadley, torna nell'Isola, ad Alghero, accompagnato dalla Fabolous TH Band, in occasion ...ansa

Radio Italia Live - Il Concerto a Milano e Napoli nel 2024. Ecco cast e sponsor - Dopo appuntamento nel 2024 per Radio Italia Live - Il Concerto. L’evento gratuito di musica dal vivo si svolgerà a Milano in Piazza Duomo mercoledì 15 maggio e, ...engage