Andresti a nozze in grigio - a quadri o a fiori? La sfilata degli abiti da sposa più strani ma c’è anche il classico bianco

Leggi tutta la notizia su milleunadonna

(Di venerdì 19 aprile 2024) Se non siete come Mara Maionchi che ha fatto una scelta originale, “al mio matrimonio mi son vestita di nero... Mia madre non è venuta”, per lepreferirete il. Ma se puntate sull’originalità potrete ispirarvi alladella Barcelona Bridal Fashion Week (BBFW 2024), in Spagna. La fiera del "...