Ancora fiori d' arancio per la conduttrice | il 23 ottobre - finalmente in Itali - dirà di nuovo sì al compagno

(Di venerdì 19 aprile 2024) Dopo 11 cerimonie celebrate in giro per il mondo, Maria Teresa Ruta si sposa anche ina con Roberto Zappulla, suoda vent’anni. Ma per la 63ennesono in arrivo anche altre grandi emozioni: presto, infatti, diventerà anche nonna. La figlia Guenda Goria, 35 anni, aspetta infatti un bebè assieme alMirko Gancitano. Due storie d’amore, la sua e quella della figlia, che la Ruta ha ripercorso raccontandosi a Storie di donne al bivio, programma di Monica Setta, nella puntata che verrà trasmessa sabato 20 aprile alle 14 su Rai 2. ...