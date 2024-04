(Di venerdì 19 aprile 2024) Per l?intera giornata le forze dell?ordine e le istituzioni hanno lavorato con cauto ottimismo, convinte di poter riportare ala ragazza nel giro di poche ore. Con...

Cronache Cittadine COLLEFERRO – Quella appena trascorsa è stata senza dubbio una settimana elettrizzante per gli alunni dell’Istituto Comprensivo Margherita Hack di L'articolo Colleferro. Progetto ... (cronachecittadine)

Ana Maria Daria Ulea, scomparsa nel nulla a 16 anni: «Era uscita di casa per andare a scuola» - Per l’intera giornata le forze dell’ordine e le istituzioni hanno lavorato con cauto ottimismo, convinte di poter riportare a casa la ragazza nel giro di poche ore.leggo

Scomparsa una ragazza di 16 anni, è uscita di casa mercoledì 17 aprile per andare a scuola e da allora non si hanno più notizie - Una studentessa di 16 anni, Ana Maria Daria Ulea, è scomparsa nel nulla dopo essere uscita di casa per andare a scuola a Porcia, Pordenone. Le autorità e la famiglia lanciano un appello disperato. Una ...baritalianews

Esce per andare a scuola e non rincasa: Ana Maria Daria Ulea, 16 anni, scomparsa nel nulla - PORCIA - Per l’intera giornata le forze dell’ordine e le istitizioni hanno lavorato con cauto ottimismo, convinte di poter riportare a casa la ragazza nel giro di poche ore.ilmessaggero