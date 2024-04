Amsterdam - non si potranno più costruire nuovi alberghi

Amsterdam dice stop al turismo di massa. Per limitare il fenomeno dell'overtourism ormai sempre più dilagante, il governo locale ha deciso di vietare la costruzione di nuovi hotel in città .Continua ... (fanpage)

Accanto al corpo di Alessio Giannaccari , rinvenuto senza vita vicino ai binari della metro ad Amsterdam , è stata trovata solo la sim del telefono, intestata al padre del 20enne salentino. Attesa per ... (fanpage)

Non si hanno sue notizie da sabato scorso e i genitori, da Lecce, hanno lanciato l'appello. Alessio Giannaccari, ventenne leccese, vive ad Amsterdam da qualche mese. In Olanda lavora in un... (quotidianodipuglia)