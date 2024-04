(Di venerdì 19 aprile 2024) Lui era sposato con Rosetta Quasimodo, la sorella del poeta siciliano premio Nobel, lei in attesa di annullamento del matrimonio dal commediografo Cesare Vico Lodovici. È l’estate del 1932 e fra Elio, una delle voci più potenti del Novecento, e Ginetta, intellettuale autodidatta brianzola, scoppia untravolgente e proibito. Galeotto fu Bocca di Magra, il villaggio ligure di pescatori buen retiro delle élite, molto prima del turismo di massa. Nella fitta schiera di scrittori che frequentano la località c’è anche l’indimenticabile autore di “Conversazione in Sicilia“. È nato così un rapporto durato per sempre, oltre le convenzioni. Ed è nella Concorezzo di Luigia, questo il vero nome della poetessa, che i due sono sepolti insieme nella cappella della famiglia. Domani, alle 16.30, la ...

Amore e lotta al fascismo. I giardini Vittorini-Varisco - Domani l’intitolazione dell’area verde accanto alla biblioteca civica allo scrittore siciliano e alla figlia dell’allora primo cittadino di Concorezzo .ilgiorno

