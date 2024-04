Amici 23 - riavvicinamento tra Gaia e Mida? Ecco cosa è successo nella registrazione del quinto serale

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di venerdì 19 aprile 2024) Si è registrata ieri la quinta puntata deldi23 e abbiamo così scoperto chi tra Lil Jolie e Sarah Toscano ha dovuto abbandonare definitivamente la scuola. (CLICCA QUI per leggere le anticipazioni). Ma non solo. Abbiamo inoltre svelato anche chi sono i due allievi che sono finiti al ballottaggio finale: Sarah Toscano e Aurora Ranvestel. Quest’ultima, ricordiamolo, è entrata la settimana scorsa come sostituta in seguito ad un infortunio diDe Martino. Chi uscirà tra le due allieve? Non ci resta che attendere per scoprirlo. Ma grazie sempre alla pagina social GossipTv oggi siamo in grado di annunciarvi anche qualche altra chicca relativa alladella quinta puntata deldi23, che vedremo andare in onda questa domenica in primissima serata su ...