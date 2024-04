Amici 23 - i sogni dei ragazzi da Dua Lipa agli stadi | quello di Gaia è speciale

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di venerdì 19 aprile 2024) Ultimo appuntamento settimanale con il daytime di23 prima della messa in onda della puntata del serale, proprio oggi, venerdì 19 aprile 2024, su Canale 5. E’ questione di ore e vedremo finalmente come andrà a finire tra Sarah e Lil Jolie, chi tra le due sarà eliminata. E non solo chiaramente, dopo le tre manche ci sarà infatti un nuovo ballottaggio. Ma intanto che cosa successo in casetta tra i? Saranno arrivate nuove reaction? Magari nuovi scherzi? O guanti di sfida per gli allievi? Approfondimenti sui loro rapporti? Tutto questo e molto altro ve lo raccontiamo qui di seguito.23, ideisulle stelle La nuova puntata della striscia quotidiana di23 di questo pomeriggio è iniziata con una convocazione in studio per i. ...