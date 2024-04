Amici 23 - Gaia e il suo dolce sogno per il futuro | insegnare danza alle persone disabili

Amici 23, Malgioglio avrebbe salvato Aurora allo spareggio, fan: 'Ma non davano i voti' - Tra gli spoiler della quinta puntata c'è quello sulla presunta preferenza di Cristiano per la sostituta di Gaia nel ballottaggio con Sarah ...it.blastingnews

“Amici di Maria De Filippi”: Tensione e Aspettative per l’Esito dell’Eliminazione di Sabato 20 Aprile - Sabato 20 aprile si rinnova l'appuntamento con il rinomato talent show di Maria De Filippi, "Amici", giungendo al suo quinto episodio della stagione. La ...lifestyleblog

Amici, incidente in diretta: ancora un grave infortunio per un'allieva - Una giovane ballerina bagherese al serale di Amici 23 di Maria De Filippi in onda il sabato sera su canale 5. Aurora Ranvestel, 20 anni, entra nel popolare talent per sostituire Gaia De Martino, ...informazione