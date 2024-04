Amici 23 - chi sarebbe l’eliminato della quinta puntata del Serale

News Tv. Ieri, giovedì 18 aprile 2024, è stata registrata la quinta puntata del serale di Amici. La puntata registrata ieri andrà in onda domani, sabato 20 aprile 2024 a partire dalle 21:30, in ... (tvzap)

Nuova tappa di Pechino Express , nuova litigata tra Italia Argentina e le Ballerine . In questa settima puntata del reality di Sky, lo scopo non era solo quello di raggiungere tra i primi il ... (biccy)

ecco il resoconto della registrazione del talent show di Maria De Filippi: la puntata andrà in onda sabato in prima serata. Amici 23 è giunto alla fase finale, sabato 20 aprile andrà in onda la ... (movieplayer)