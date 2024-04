Alta tensione a Parigi | Uomo con una bomba nel consolato iraniano Ma era un falso allarme

(Di venerdì 19 aprile 2024) Ore di grandissimastamattina a, per l’intorno a unasserragliato nel, che avrebbe minacciando di farsi esplodere. L’è stato poi arrestato dalla polizia, che ha appurato che non aveva con sé alcun ordigno. Paura a: “Uncon giubbotto esplosivo nel” L’, definito “sospetto” da un testimone, era stato visto entrare intorno alle 11 nella sede deldi, che si trova nel 16esimo arrondissement. Secondo fonti della prefettura, citate da Le Figaro adin corso, l’avrebbe avuto con sé una ...

Criticità carburante agricolo ad Andria: Coldiretti Puglia chiede l'intervento del Prefetto Riflesso - A denunciare la grave criticità della situazione è la stessa organizzazione degli agricoltori pugliesi ...andriaviva

F1 | “Alta tensione” in Alpine prima delle qualifiche Sprint in Cina - Ancora una volta tanti problemi in Alpine. Nel team francese, che non è riuscito a passare il taglio della SQ1 nelle qualifiche Sprint del Gran Premio della Cina, ci sono stati dei guai sulla vettura ...f1grandprix.motorionline

F1 | “High tension” in Alpine before the Sprint qualifications in China - Ancora una volta tanti problemi in Alpine. Nel team francese, che non è riuscito a passare il taglio della SQ1 nelle qualifiche Sprint del Gran Premio della Cina, ci sono stati dei guai sulla vettura ...f1grandprix.motorionline