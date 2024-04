Almeria-Villarreal domenica 21 aprile 2024 ore 16 | 15 | formazioni - quot - pronostici Marcelino cerca il colpo in Andalusia

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di venerdì 19 aprile 2024) Il rigore di Dani Parejo nell’ultima curva della gara di San Mamès ha dato alun punto importante contro un rivale molto forte ma è difficile pensare che possa servire ai valenciani per provare a lottare per un posto che vale l’Europa: il Submarino Amarillo è troppo lontano dalle squadre in lotta e deve InfoBetting: Scommesse Sportive e