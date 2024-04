All’HUB nel Palazzo Palumbo di Giugliano rivive la Musica Classica Napoletana grazie ai ‘Napulia’

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 19 aprile 2024) Ad un anno solare dall'inizio delle loro attività, per celebrare questo primo anniversario, i fondatori di HUB Arte e Cultura che ha luogo nel suggestivodi, hanno pensato di festeggiare col gruppo Napulia. L'atmosfera della Sala delle Feste delrende le sonorità ancora più vibranti: interpretare Indifferentemente con basso e percussioni, come se fosse un pezzo soul, suonare la fisarmonica come un pezzo dei Gotan Project mentre la voce canta Luna Rossa. Merito di Flora Ciccarelli, voce (e che voce, nonostante 'non tiene l'età'), e percussioni, abile nello schiaffeggiare il tamburello sulle due tammorre nel finale; ma anche di Carlo Avitabile, alle percussioni, Rino Avitabile al basso, Renato Padano, alla chitarra, e Raffaele Marzano alla fisarmonica.