Allenatore Milan - post Pioli Contatti con Fonseca E Lopetegui…

(Di venerdì 19 aprile 2024) Come riportato da calciomercato.com per il prossimodelstarebbe prendendo quota il nome di. Mentre Lopetegui...

Stefano Pioli è "l'artefice di uno dei più bei scudetti della storia del Milan , ma poi si arriva al punto in cui inesorabilmente le strade si debbano dividere e direi che tutti noi tifosi abbiamo ... (gazzettadelsud)

Come riportato da Nicolò Schira, esperto di calciomercato, il futuro di Stefano Pioli potrebbe essere lontano dal Milan . Ecco le ultime (pianetamilan)

Cammaroto: "Napoli, stretta di mano Conte-ADL su cifre e contratto. I nomi per il mercato" - Si parla con insistenza del Milan ma sin qui è una pista mediatica". Poi ha aggiunto: "In realtà Cardinale, se cambia Pioli, non intende pagare 8 milioni a stagione il nuovo tecnico, vuole puntare su ...areanapoli

IL COMMENTO - Cerchione: "Italiano ha già un accordo con il Napoli" - Il giornalista Luca Cerchione, opinionista di “Tutti al Var”, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Sportitalia.De Rossi ha davvero trasformato la Roma La squadra sembra giocare per lui...“De Rossi, ...napolimagazine

IL PARERE - Agave: "Il sogno del Napoli è Conte, ma Italiano è la pista più percorribile" - Il giornalista Claudio Agave, opinionista di “Tutti al Var”, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Sportitalia.Un fallimento targato Stefano Pioli“E’ un Allenatore a fine ciclo, ormai è chiaro. Così ...napolimagazine