Allenatore Milan - Pioli sempre più lontano | la società vuole…

Stefano Pioli è "l'artefice di uno dei più bei scudetti della storia del Milan , ma poi si arriva al punto in cui inesorabilmente le strade si debbano dividere e direi che tutti noi tifosi abbiamo ... (gazzettadelsud)

Milano, 19 aprile 2024 - C’eravamo tanto amati quando eri ” Pioli is on fire” ma dopo l’eliminazione del Milan dalla Europa League con una prestazione difficile da digerire per i tifosi Milanisti ... (ilgiorno)