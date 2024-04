Allegri tuona alla squadra | Salire di livello? Non capiamo le partite!

(Di venerdì 19 aprile 2024)dopo il pari della Juventus contro il Cagliari. Pera livelli importanti, tipo il primo posto dell’Inter, a detta sua, la suadeve crescere. CONTRO LA? A Sky Sport 24, Massimiliano, ormai ad una distanza siderale dall’Inter con la sua Juventus, bacchetta la suadopo il pari di Cagliari: «Se vuoi crescere e alzare ilverso altri obiettivi levanno capite. Oggi a Cagliari non abbiamo capito la partita. Bisogna sporcarsi le mani. E in questecome oggi bisogna mettersi al pari degli avversari nella corsa e nell’agonismo». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è ...

Juve, Giuntoli prepara il colpo: contatti avviati per il giocatore - La Juve continua a muoversi sul mercato e in queste ore sta pianificando l'acquisto di un giocatore che segue da tempo.calcioinpillole

Acquafresca: «Inter-Cagliari La vedo difficile, ma le motivazioni non mancano» - Robert Acquafresca, ex attaccante del Cagliari, ha parlato della sua esperienza calcistica e del passato in maglia rossoblù Robert Acquafresca, ex attaccante del Cagliari, ha parlato della sua esperie ...cagliarinews24

Diffidati Cagliari: 3 giocatori a rischio per la Juventus - Diffidati Cagliari: sono ben 3 i giocatori della squadra di Claudio Ranieri ad essere a rischio per la partita contro la Juventus In vista della partita contro l’Inter, valida per la 32a giornata, vi ...cagliarinews24