Allegri ha ragione | questa Juventus è al livello del Cagliari E la riacciuffa con un autogol all’88’

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 19 aprile 2024) Un tempo per parte e alla fine il pareggio traè tutto sommato giusto. Peccato, però, che i bianconeri siano costruiti per lottare al vertice e hanno Vlahovic, Chiesa e altri giocatori di altoin rosa, mentre i sardi sono in piena corsa per la salvezza, sono una neopromossa seppur con una rosa di, profonda e ben orchestrata da Ranieri. Del resto,lo aveva detto: per far risultato, servirà mettersi allo stessodei sardi. Parole di certo non apprezzate dai tifosi, che pretendono una squadra in grado di imporre il proprio gioco e di dominare: il primo tempo, però, è la perfetta sintesi di ciò che il mister livornese aveva detto tra le righe. Se non ci metti il giusto impegno, contro i rossoblù reduci dalla vittoria sull’Atalanta e poi ...