Alla scoperta dei parchi cittadini in sella ad un pony

(Di venerdì 19 aprile 2024) Arezzo, 19 aprile 2024 – Si terrà domenica 21 aprile a Villa Severi dalle 16 alle 18 la prima uscita del progetto "" organizzato dall'asd Scuderia Pan con il patrocinio del Comune di Arezzo, del Coni e del Comitato Fise Toscana. Le altre date saranno il 5 maggio al parco Pertini, 19 maggio Villa Severi, 29 settembre parco Pertini, 20 ottobre Parco del Pionta, 27 ottobre Villa Severi, 3 novembre parco tra via dell'Acropoli e via Anconetana e 17 novembre Parco Pertini. Il progetto si svolgerà la domenica pomeriggio per dare la possibilità a bambini e ragazzi nessuno escluso, di scoprire il verde deiinad un. I bambini saranno fatti salire sui, con una sorta di “battesimo della”, accompagnati da istruttori qualificati Fise (Federazione ...