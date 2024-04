Alla sarzanese Itec Engineering l’Alta onorificenza di bilancio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 19 aprile 2024) Riconoscimento per lasrl, societàspecializzata in servizi di ingegneria nei settori civile, ambientale e infrastrutturale. In occasione del 54° evento Industria Felix tenutosi all’Unione Industriali di Torino, l’aziendaè stata premiata fra le 56 società di capitali con sede legale in Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta più performanti a livello gestionale, finanziario e per sostenibilità. E’ stato l’ingegner Roberto Vrino, amministratore delegato della, a ritirare il premio perdi, come migliore piccola impresa per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella provincia della Spezia. "...