Alieni - fiaba metropolitana al Teatro Nuovo di Pisa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 19 aprile 2024), 19 aprile 2024 – In scena domenica 21 aprile alle 17.30 aldila’. Spettacolo con la regia di Roberto Birindelli (compagniaStudio) che salirà sul palco insieme agli interpreti Claudio Andreotti, Silvia Parenti, Mariella Dessena,Valerio Marino, Alessandro Pingitore, Paola Mencarini, Vincenzo Abbruscato e Francesco Cosci. La storia si svolge a New York, ma avrebbe potuto svolgersi in molti altri contesti metropolitani. I protagonisti sono persone emarginate dalla società o ai margini della stessa, gli ultimi insomma, i più minacciati. Questa umanità dolente appare in scena per mostrare il suo vissuto senza pietismi, a volte anzi con umorismo, perché ognuno ha un proprio modo di vivere la ...