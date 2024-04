Algeria vieta ingresso a squadra marocchina | sequestrate anche le uniformi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 19 aprile 2024) Caos ad Algeri, in, dove le autorità hannoto l’nel proprio territorio alladel Berkane Sports Reinessance, che dovrebbe giocare domenica 21 aprile contro l’Algiers Medina Sports Union la semifinale di andata della African Football Confederation Cup. La delegazione sportiva è stata bloccata dalle autorità algerine in aeroporto per diverse ore, e le sono stateattrezzatura di calcio e persino le. Proprio queste ultime alla base del caso diplomatico: non è stato accettato da parte del paese ospitante che questa formazione indossasse divise con su disegnata la mappa del Regno, con il Sahara Occidentale (stato a riconoscimento limitato il cui territorio è rivendicato dal Marocco ma sostanzialemente indipendente) ...