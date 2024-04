Alcune esplosioni nel centro dell’Iran attribuite a un attacco israeliano

Israele ha attaccato l’Iran ma entrambi minimizzano per evitare un’escalation - Ci sono state Alcune esplosioni in Iran. Fonti israeliane e iraniane parlano di attacco israeliano, ma mancano informazioni ufficiali.lifegate

MEDIO ORIENTE: von der Leyen chiede a Israele, Iran di evitare escalation - La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha invitato l'Iran, Israele e gli alleati ad evitare un'escalation in Medio Oriente, dopo che Alcune fonti hanno riferito di un attacco.

Israele lancia l'attacco contro l'Iran, colpita una base militare a Esfahan. Teheran: 'Siti nucleari in sicurezza' - DIRETTA - Gli Usa erano stati avvisati in anticipo del raid, senza avallarlo. Esplosioni sono state registrate anche nel sud della Siria. Tajani: 'Gli italiani in Iran sono al sicuro'. Crosetto: 'Al lavoro per de-escalation'.